شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يتحدث عن بداية نجوميته ونجمه المفضل والشخص الأقرب لقلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، عن بداية نجوميته من خلال برنامج "من غير زعل"، الذى يعرض على الخليج 365، حيث كشف عن بداية شهرته على يد النجمين أشرف عبد الباقى وأحمد مكى.

وقال عبد الرحمن إن بداية معرفة الجمهور به من خلال مسلسل "الكبير أوى" مع النجم أحمد مكى، ثم تزايدت شهرته بسبب مسرح مصر مع النجم أشرف عبد الباقى.

وأكد عبد الرحمن أن الجمهور هو صاحب الكلمة العليا في نجومية أي ممثل، خاصة أن النحومية لها مواعيد متباعدة "فترات"، مشيراً إلى أن الجمهور بيده يحدد تلك النجومية، لافتاً إلى أن الموهبة هي المعيار الحقيقى لكل ممثل، وليس أشياء أخرى حسبما يفكر البعض، ولذلك فإن الممثل عليه أن يُطور من موهبته وإمكانياته، حتى يتثنى للجمهور تحديد نجوميته في كل المجالات.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الفنان "محمد أسامة "أوس أوس" هو أقرب شخص لقلبه، فضلا عن أنه الوحيد الذى يأتمنه على أسرار حياته، حيث تجمعه به صديقة شديدة من قبل ظهورهما في مسرح مصر، حتى وصل الأمر أن أوس أوس هو الشخص الوحيد الذى يعد "الصندوق الأسود" في حياة محمد عبد الرحمن، مؤكدا أن أوس أوس صديق العائلة أيضاً.

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وتطرق عبد الرحمن للحديث عن كبار نجوم الكوميديا في مصر، حيث قال عن النجم الكبير عادل أمام، إنه مدرسة فنية لا تتكرر، وهو أكثر نجم يشعر معه بسعادة بالغة و"يُضحكه" دائماً، خاصة أن الزعيم له نكهة فنية غير عادية، ويعمل بطريقة ممنهجة، كما تحدث عبد الرحمن عن النجم الكبير سمير غانم، وأكد انه صاحب الإفيهات البسيطة التي تصل للقلب بدون مقدمات، فهو صاحب الضحكة المميزة في كل الأجيال.

وعن الفنانين الذين يرغب في العمل معهم، أكد عبد الرحمن أنه تعاون مع عدد كبير من نجوم الصف الأول منهم "أحمد عز، أمير كرارة، أحمد السقا وغيرهم، إلا انه لم يتعاون مع كريم عبد العزيز في أي عمل فنى، ولذلك يرغب في تقديم عملا سينمائياً معه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأخير له نجومية خاصة في السينما، مشيراً إلى أنه ممثل من العيار الثقيل لا يعرف المستحيل يقدم التنوع البسيط في أعماله، فضلا عن أنه ذو إمكانيات تمثيلية وقدرات مستمرة منذ ظهوره.

وتابع عبد الرحمن أنه شعر بحزن شديد وقت أزمة فيروس كورنا، حتى وصل الأمر إلى بكائه فى إحدى المرات بسبب صديقه المقرب، الذى تعرضت عائلته للإصابة بالفيروس، واستنجد بع للحصول على "سريرط في أحد المستشفيات وقت تفشى المرض، حيث ظل عبد الرحمن لمدة 4 أيام يبحث عن سرير بكل علاقاته حتى يتمكن من الحصول على مكان فى إحدى المستشفيات التي كانت تفتح أبوابها للعزل الصحى، لكن دون جدوى وهو ما جعله يدخل في نوبة بكاء وحزن شديد على ما أصاب صديقه.

وأوضح عبد الرحمن أنه فكرة الزواج من السوشيال ميديا واردة في حالة أنه أعزب، ولكن هناك شعوراً سيكون صعباً خاصة أن الزواج يجب أن يكون مبنى على أشياء كثيرة بين الرجل والمرأة وليس فقط من وراء شاشة.

واستطرد عبد الرحمن، أن شخصية "منصور "الأهبل" التي قدمها ضمن عروض مسر ح مصر نالت ردود أفعال كثيرة، معلقا: "أحمد الله على هذا النجاح، كما أن إفيه "قوم يا بيه" نال شهرة كبيرة والجمهور أصبح يردده في كل مكان.