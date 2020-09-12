شكرا لقرائتكم خبر عن Thor: Love and Thunder لن يكون الأخير لكريس هيمسوورث فى عالم مارفل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، نقلاً عن الممثل العالمي كريس هيمسوورث، أن فيلمه الجديد من سلسلة أفلام الإثارة والخيال العلمي الشهيرة Thor، والذي يأتي بعنوان Thor: Love and Thunder، لن يكون الأخير من نوعه للنجم العالمي في عالم مارفل للأبطال الخارقين.

فبعد أن ظهر النجم العالمي لأول مرة في عام 2011 بفيلمه Thor، ومن ثم استمتع بجزأين بعد ذلك، بعنوان God of Thunder، يسعي هيمسوورث للاستمرار في تجسيد شخصيته الشهيرة في عالم مارفل، حتى بعد عرضه الجزء الرابع من سلسلة أفلامه والمقرر له فى 11 فبراير من عام 2022، بدلا من 18 فبراير من نفس العام.



Thor

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتي بأن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عملا ضعيفا، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته.

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وأضاف وايتيتي أن فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفل عنده 10 سنوات، ماذا تريد فـ أجاب أنه يريد كل شىء، ولذلك فإن الفيلم سيحتوى على كل شىء يريده المشاهد.



Thor

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أواخر الشهر المقبل، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety

ولم تعلق مارفل على انضمام روبنسون، إلى الجزء الجديد من السلسلة، كما عاد وايتيتي إلى منصب المخرج بعد إخراجه فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، ويعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" الذى حقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.