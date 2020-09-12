شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ترقص بدوى وتبكى فى نهاية حلقتها مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة نيللى كريم مشاهدى برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CbC، برقصها بالطريقة "البدوية" على طبلة الفنان حسن أبو سريع الذى شاركها في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" الذى عرض في رمضان الماضى.

وقالت نيللى كريم، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: "كنا مبسوطين جدا أثناء تصوير المسلسل، وكاملة أبو ذكرى مكنتش معرفانا حتى احنا هنعمل إيه في مشهد تظاهرنا بأننا تماثيل في آخر حلقة، ولكن كل المشاهد كانت ممتعة وفريق العمل كله".

وانتهت الحلقة ببكاء نيللى كريم أثناء حديثها عن حبها لكل من تعاملت معهم وحبهم لها نتيجة لعاطفتها الزائدة، حيث قالت: "أنا ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة، وأنا بحب جمال العدل جدا وبيكون قلبه عليا لأنه عارف إنى مزجانجية، وكمان أمى دعيالى إنى قابلت ست جميلة وهى كاملة أبو ذكرى، وأنا حبيت كل شخص في المسلسل وكنت بخاف عليهم كلهم واتعلمت منهم حاجات كتير".

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول نجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش" شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.





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