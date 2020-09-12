شكرا لقرائتكم خبر عن صناع عمل حكاية "أمل حياتى" يكشفون سر نجاحه وتفاصيله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف الإعلامى رامى رضوان، أبطال حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" منهم الفنانة حنان مطاوع ونور محمود ورامى الطنبارى ورضوى شريف وتامر مجدى وشاهيستا سعد ونانسى صلاح والسيناريست أمين جمال والمخرج أحمد حسن فى برنامج "مساء دى أم سى" الذى يذاع على فضائية دى أم سى.



حنان مطاوع حنان مطاوع

وقال الفنان نور محمود، إن شخصية سليم الذى قدمها ضمن أحداث المسلسل مثال للشاب المصرى الشهم ويوجد له نماذج كثيرة فى المجتمع وكنت أول مرة أقدم دور رومانسى ومبسوط بالعمل مع الفنانة حنان مطاوع حيث أنها متواضعة وبسيطة.



السيناريست أمين جمال السيناريست أمين جمال



أبطال مسلسل أمل حياتى أبطال مسلسل أمل حياتى

وقالت الفنانة الشابة رضوى شريف، إنها كانت مرعوبة من الدور الذى قدمته ويعتبر خطوة مهمة فى مشوارى الفنى.

وأكد الفنان تامر مجدى، أنه كان يحلم بتقديم دور الشر وأول ما عرض عليا الدور وافقت عليه مباشرة بينما قال الفنان رامى الطنبارى إنه مبسوط بالعمل مع فريق العمل وخصوصا حنان مطاوع التى أعطت لنا طاقة إيجابية وروح حلوة فى اللوكيشن.

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وأكدت الفنانة نانسى صلاح، أنها قدمت شخصية شريرة لأول مرة بينما قالت شاهيستا سعد أنها كانت الأقرب لشخصية أمل التى قدمتها حنان مطاوع كما تحدث الفنان الشاب أحمد عنان عن نجاح شخصيته فى المسلسل.

وأعرب السياريست أمين جمال، عن سعادته بردود التى تلقاها على الحدوتة التى قدمها وهى من فكرة يسرى الفخرانى، مشيرا إلى أنه أول مرة يتعاون مع فنانة كبيرة بحجم حنان مطاوع وكنت مبسوط بالعمل معها وهى من أسباب نجاح الحدوتة خاصة أنها تذاكر الشخصية بشكل مميز.

وأكد المخرج أحمد حسن، أن من حسن حظه أنت تعاون مع الفنانة حنان مطاوع لأول مرة وتشرفت بالعمل معها وبكل فريق العمل، مشيرا إلى أن من أكثر المشاهد التى تأثر بها هو موت الفنان بيومى فؤاد.



أبطال مسلسل أمل حياتى أبطال مسلسل أمل حياتى



نور محمود نور محمود



فريق عمل مسلسل امل حياتى فريق عمل مسلسل امل حياتى

وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.