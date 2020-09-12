شكرا لقرائتكم خبر عن الفن والثقافة فى ضيافة فنان الشعب "سيد درويش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور سيد خاطر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى سابقا، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، والفنانة مى عبد النبى، والفنانة منال سلامة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، العرض المسرحى الاستعراضى فنان الشعب "سيد درويش"، بقاعة محمود رضا على مسرح البالون بالعجوزة.

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كما شهد العرض المخرج وائل فهمى عبدالحميد، والدكتورة ضحى منير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والمخرج هانى عبدالهادى، وأشاد الجميع بالعرض واستعراضاته، وأداء أبطاله، وجودة الديكور والملابس والإضاءة الذين جسدوا العصر الفنى لسيد درويش بصورة كبيرة، وحرص المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية على الترحيب بهم فى مكتبه بالمسرح والتقاط الصور التذكارية معهم.

المسرحية من بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامى عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدى عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.