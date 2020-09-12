جوائز المسابقات الثلاثة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اختتمت اليوم الجمعة 11 سبتمبر الدورة الـ27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالمسرح القومي والذي يقام فيه للمرة الأولى منذ بداية المهرجان.

خلال حفل الختام تم إعلان جوائز المهرجان في مسابقته الثلاثة "مسابقة مسرح الحظر، ومسابقة العروض المصورة، ومسابقة العروض الحية".

أعلنت جوائز مسابقة عروض الحظر وجاءت نتائجها: أفضل عرض ثاني عرض "طرق عشرين عشرين" لمجموعة عشرين عشرين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل والهند ومصر، وتسلمت الجائزة ميسون محفوظ، وحصل على أفضل عرض أول عرض "liv die x Vukallective إخراج Antony dobson لفرقة جنوب أفريقيا.

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أما جوائز مسابقة العروض المصورة التي تشكلت لجنة تحكيمها من د.نسمة إدريس من مصر وهي كاتبة وناقدة، والممثلة والمخرجة الأميركية ميك كولمان، والمخرج الهندي راجيف كريشنا، ومن فلسطين الممثل والكاتب والمخرج كامل الباشا، والكاتب والمخرج الكندي أرثر ملن جاءت كالتالي حصل على أفضل عرض ثان "الارض الصيني أرض لوتشا " من إخراج zhao miao ، أما جائزة أفضل عرض أول فذهبت للعرض السوري واللبناني "الجانب الآخر من الحديقة" إنتاج فرقة كون إخراج أسامة جلال، وتسلمت الجائزة سارة نور.

وجوائز العروض الحية والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الناقدة د. هدى وصفي رئيسا للجنة وعضوية الفنان سيد رجب، المخرج هاني المتناوي، الموسيقار هشام جبر، مصمم الديكور محمد الغرباوي وقد أعلنت الحوائز الدكتورة هدى وصفى وكانت: شهادة تميز سينوغرافيا للمهندس محمود الغريب عن عرض العمى من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإخراج سعيد المنسي، وتسلمها دكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تميز للأداء الحركي لعرض ريا وسكينة إخراج كريمة بدير.

وحصل على أفضل عرض ثان عرض "مفتاح شهرة" إنتاج فرقة اللعبة المستقلة إخراج دعاء حمزة وبطولتها مع عماد اسماعيل، أما جائزة أفضل عرض أول فذهبت إلى عرض "الوردة والتاج" من إنتاج أكاديمية الفنون إخراج إبراهيم أشرف.