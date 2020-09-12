فيديو وصور| بكاء نيللي كريم في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، برفقة فريق عمل مسلسل بـ"100 وش".

وتحدثت نيللي كريم عن كواليس مسلسل بـ"100 وش"، وقالت: "كنا مبسوطين جدا أثناء تصوير المسلسل، وكاملة أبو ذكري مكنتش معرفانا حتى احنا هنعمل إيه في مشهد تظاهرنا بأننا تماثيل في آخر حلقة، ولكن كل المشاهد كانت ممتعة وفريق العمل كله".

وخلال الحلقة رقصت نيللي كريم على طبلة الفنان حسن أبو سريع، بالطريقة البدوية، وقام الجمهور بالتصفيق لها.

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وأضافت نيللي في بكاء :" "أنا ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة، وأنا بحب جمال العدل جدا وبيكون قلبه عليا لأنه عارف إني مزجانجية، وكمان أمي دعيالى إني قابلت ست جميلة وهي كاملة أبو ذكري ، وأنا حبيت كل شخص في المسلسل وكنت بخاف عليهم كلهم واتعلمت منهم حاجات كتير".

مسلسل "بـ100 وش" شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري .