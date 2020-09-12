بوسي بفستان قصير وإنجي وجدان بـ"أوف شولدر".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كندا علوش نشرت الفنانة كندا علوش صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

إنجي وجدان الفنانة إنجي وجدان نشرت صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض "أوف شولدر".

بوسي نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

تامر حسني الفنان تامر حسني طرح صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقًا: "يا مساء الأنوار".

ريم سامي Advertisements نشرت الفنانة الشابة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي طرحت لجمهورها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود.

عائشة بن أحمد شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها بصورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

علا رشدي نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، مكياج هادئ.

لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال في الشارع.

منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

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