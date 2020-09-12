أول تعليق من أمير شاهين بعد خطبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أمير شاهين صورة تجمعه بخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق أمير شاهين على الصورة :"أخيرًا حبيبتي".

واحتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، أمس، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.

جدير بالذكر أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة