محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أمير شاهين صورة تجمعه بخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
علق أمير شاهين على الصورة :"أخيرًا حبيبتي".
واحتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، أمس، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.
جدير بالذكر أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أمير شاهين بعد خطبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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