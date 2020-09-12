تراند اليوم : رانيا محمود ياسين: “مبقتش بزعل ولا بفرح عادي”

يبدو ان الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين مرّت بظروف خاصة جعلها تغير وجهة نظرها بالكثير من الأمور في الحياة التي اشارت الى انها اصبحت صعبة.

وكتبت رانيا عبر حسابها الخاص: “مابقتش بزعل ولا بفرح عادي لا انبهر بأي شيء فقط اقول اللهم لك الحمد ولا بازعل من حد، اللي عايز يسأل عليا أهلا بيه ولا حتى مش بيسأل بقيت اعذره.. ما هي الحياة بقت صعبة.. إلا إلي بيسأل بس ساعة المصلحة ده بقى ملوش عندي ٣٠ لازمة، بس منكرش إني لسه ممكن يصعب عليه من القريبين أوي لما يغيبوا عني في وقت الشدة.. لكن برضه هعذرهم بحاول أكبر دماغي”.