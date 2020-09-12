تراند اليوم : شاهد .. البوستر الرسمي لفيلم ” الخطة العامية “

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن البوستر الرسمي لأحدث أفلامه “الخطة العامية.

نشر عبد الرحمن صورة البوستر عبر حسابه على Twitter وتصدره أبطاله الفنانة غادة عادل وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمر وعبد الجليل.

كتب تعقيبا مشوقا الجمهور لعرض الإعلان التشويقي قريبا: “بسم الله.. توكلنا على الله البوستر الرسمي لفيلم الخطة العامية اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً”.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.