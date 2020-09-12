تراند اليوم : لأول مرة .. أسر ياسين يكشف سر جملة ” “Hey Sugar” – فيديو

حل أبطال مسلسل “بـ100 وش” ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC.

دار الحديث حول أشهر الجمل التي قالها كل بطل من افراد العصابة في مسلسل، وأشارت نيللي كريم إلى أن جملة “Hey Sugar” التي قالها آسر ياسين هي الجملة الأشهر وكانت من ابتكاره أثناء تصوير المسلسل.

كشف آسر ياسين أن الجملة خرجت منه بشكل عفوي في مشهد مواجهته الاولى مع نيللي كريم، حيث كان الحوار يشهد قدر من التحدي بين شخصيتي عمر وسكر، التي تهدده بفضحه، فيما كان يحاول الحفاظ على وضعه الاجتماعي وإظهار وجود فواق كبيرة بينهما، وبدأ باستخدام نبرة متعالية قبل أن ينادي سكر باسمها بالإنجليزية ظنًا منه أنها لن تفهم ماذا قال لها.

أضاف أنه ضحك على الجملة بعد رؤية المشهد، وقرر أن يستمر في استخدام تلك اللزمة خلال أحداث المسلسل، لتتحول إلى واحدة من العبارات المتداولة بين جمهور مسلسل “بـ100 وش”.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش” تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.