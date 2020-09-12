تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تمازح جمهورها بعد بلوغها سن الأربعين – شاهد

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

غردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على Twitter وكتبت: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين”.

أضافت عبد الوهاب محذرة: “يعني وأنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”.

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جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم “السندريلا” الذي انتهت مرحلة التحضيرات له ومن المقرر بدء التصوير في شهر ديسمبر المقبل، وهو من بطولة بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وإخراج محمد شاكر خضير.