تراند اليوم : عمرو محمود ياسين عن قطار المنصورة : كأنو مشهد من فيلم

علق المؤلف عمرو محمود ياسين على مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا، لسيدة من ركاب قطار مدينة المنصورة، رفضت الإساءة لأحد المجندين بعد استقلاله القطار دون حيازة ثمن التذكرة وقررت أن تدفع ثمنها بدلًا منه.

وشارك ياسين عبر حسابه على facebook الفيديو، وكتب معلقا: “الفيديو ده أثر فيا جدا.. شوفت المحصل ده كأنه شخصية شريرة في فيلم سينمائي، بالغ المؤلف في إظهاره بشكل كريه.. وشوفت السيدة المصرية كما كانت تظهرها الأفلام والمسلسلات قديما، في أكليشيه إنه يجيبوا شخصية ويرمزوا بها لمصر، وكنا نشعر أن دي رمزيات مبالغ فيها.. و أيضا شرف وعزة نفس الجندي المصري هي كمان ظهرت في الفيديو ده كأنها شوتات من فيلم سينمائي عايز يظهر الجندي المصري بصورة إيجابية معينة.. لكن حقيقة الأمر أن كل اللي في الفيديو ده حقيقي وعفوى وصادق، ولذلك أثر فيا خصوصا تلك المرأة المصرية الرائعة اللي ظهرت في النصف تاني من الفيديو عشان تعمل تويست في الأحداث”.

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يذكر أن وزارة النقل اعتذرت عن واقعة كمسري قطار المنصورة الذي تجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب والوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.