شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحقق إيرادات تتخطى 152 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى TENET للمخرج العالمى كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 152 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

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وكانت كشفت بعض التقارير التى نقلتها صحيفة فاريتى، عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية لفيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج كريستوفر نولان، عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى فى عدد من الدول حول العالم.

ووفقاً للصحيفة فإن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتى هذا التسريب مع عودة السينمات فى عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وواجه فيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet للمخرج كريستوفر نولان، مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.