شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "صباحية مباركة" يكشفون كواليس العمل "فيدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا برنامج "أون ست" الذى يذاع على فضائية ON E، أبطال مسرحية "صباحية مباركة" الذى يشارك فيها كل من الفنان على ربيع وأوس أوس ومن إخراج أشرف عبد الباقى. في البداية قال الفنان أشرف عبد الباقى إنه بعد موسم مسرح مصر واجهنا مشكلة ماذا نقدم بعده، لذلك اخترت على ربيع وأوس أوس لتقديم مسرحية "صباحية مباركة" وأحداثها تعتمد على جو الإثارة وليس الكوميديا فقط.









وقال الفنان أوس أوس بطل العمل إنه يجسد ضمن الأحداث محقق شريف في قضية، مضيفا: "ونحاول من خلالها حل اللغز"، بينما أكد الفنان سليمان عيد أن كواليس المسرحية كلها ضحك وفيها فكرة مختلفة وعدد من المفاجآت وسط استعراضات وأغانى كثيرة.

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وقال الفنان أحمد سلطان إنه مبسوط بالتجربة التي أضافت له الكثير، بينما قال الفنان حسام داغر إنه مبسوط بالعمل مع أشرف عبدالباقى كمخرج للعمل، خاصة أن الكواليس كلها ضحك، كما تحدث عدد من الأبطال عن كواليس العمل ومؤلف المسرحية .

وافتتح النجمان على ربيع وأوس أوس، أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، فى الأول من شهر أغسطس على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى بها المسرح بعدإعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".