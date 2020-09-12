شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى فى أحدث ظهور له بجلباب أبيض وابتسامة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الإماراتي حسين الجسمي على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعد أحدث ظهور له، حيث ارتدى جلبابا باللون الأبيض وكتب قائلاً: "يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل". وسرعان ما حصد الفنان الإماراتي على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الصورة التي نشرها عبر حسابه منذ قليل، حيث يمتلك الجسمي شعبية كبيرة من جميع انحاء الوطن العربي.

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فى سياق آخر، تخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ 3 أسابيع حاجز الـ 85 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض"على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".