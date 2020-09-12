شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز المسابقات الثلاثة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الجمعة 11 سبتمبر الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وذلك بالمسرح القومى والذى يقام فيه للمرة الأولى منذ بداية المهرجان، وخلال حفل الختام تم إعلان جوائز المهرجان فى مسابقاته الثلاثة "مسابقة مسرح الحظر، ومسابقة العروض المصورة، ومسابقة العروض الحى".

أعلنت جوائز مسابقة عروض الحظر، والتى تشكلت لجنة تحكيمها من مصمم الرقصات دانا تاي سوون بورخيس، ومن مصر الباحثة الأكاديمية د.سارة عناني، ومن اليابان الكاتبة والباحثة الأكاديمية ناناكو نا جيما، ومن الدانمارك المخرج والكاتب بيتر كيرك، وأخيرا الممثل والمخرج ومدرب التمثيل أنيس حمدون من سوريا-ألماني، وأعلنت نتيجتها دكتورة نسمة إدريس وجاءت كالآتى: حصل على أفضل عرض ثانى عرض "طرق عشرين عشرين" لمجموعة عشرين عشرين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل والهند ومصر، وتسلمت الجائزة ميسون محفوظ، وحصل على أفضل عرض أول عرض "liv die x Vukallective إخراج Antony dobson لفرقة جنوب أفريقيا.

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أما جوائز مسابقة العروض المصورة التى تشكلت لجنة تحكيمها من د.نسمة إدريس من مصر وهي كاتبة وناقدة، والممثلة والمخرجة الأميركية ميك كولمان، والمخرج الهندي راجيف كريشنا، ومن فلسطين الممثل والكاتب والمخرج كامل الباشا، والكاتب والمخرج الكندي أرثر ملن جاءت كالتالى حصل على أفضل عرض ثان "الارض الصينى أرض لوتشا " من إخراج zhao miao ، أما جائزة أفضل عرض أول فذهبت للعرض السورى واللبنانى "الجانب الآخر من الحديقة" إنتاج فرقة كون إخراج أسامة جلال، وتسلمت الجائزة سارة نور.

أما جوائز العروض الحية والتى تشكلت لجنة تحكيمها من الناقدة د.هدى وصفي رئيسا للجنة وعضوية الفنان سيد رجب، المخرج هاني المتناوي، الموسيقار هشام جبر، مصمم الديكور محمد الغرباوي وقد أعلنت الحوائز الدكتورة هدى وصفى وكانت كالآتى: شهادة تميز سينوغرافيا للمهندس محمود الغريب عن عرض العمى من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإخراج سعيد المنسى، وتسلمها دكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تميز للأداء الحركى لعرض ريا وسكينة إخراج كريمة بدير.

وحصل على أفضل عرض ثان عرض "مفتاح شهرة" إنتاج فرقة اللعبة المستقلة إخراج دعاء حمزة وبطولتها مع عماد اسماعيل، أما جائزة أفضل عرض أول فذهبت إلى عرض "الوردة والتاج" من إنتاج أكاديمية الفنون إخراج إبراهيم أشرف.