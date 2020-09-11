شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا تشاستين تجسد أسطورة Country Music تامى وينيت فى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن قيام جيسيكا تشاستين بلعب دور البطولة فى مسلسل عن أسطورة موسيقى الريف Country Music تامى وينيت، حيث تلعب دورها في العمل، وهوالمسلسل الذي سيكون بعنوان George & Tammy، وسيتناول علاقة تامي بجورج جونز، وهو العمل المبني على كتاب من تأليف ابنتهما، جورجيت جونز.
تامي وينيت مغنية وكاتبة أغاني ريفية أمريكية وهي وأحدة من أشهر الفنانين والمغنيات الأكثر مبيعاً، ولقبت وينيت بأنها "السيدة الأولى لموسيقى الريف" ، وأغنتها الأكثر شهرة ، "Stand by Your Man" ، هي واحدة من أكثر الأغاني المفضلة والأكثر مبيعًا من قبل امرأة في تاريخ الموسيقى ورحلت في عام 1998.
من آخر أعمال جيسيكا تشاستين كان فيلم السيرة الذاتية Molly's Game ، من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية إس تى إكس فيلمز، وﺇﺧﺮاﺝ أرون سوركين، وﺗﺄﻟﻴﻒ مولى بلوم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جيسيكا تشاستين، إدريس إلبا، كيفن كوستنر، جو كيرى.
قصة الفيلم تدور فى إطار درامى حول قصة اللاعبة الأوليمبية مولى بلوم، التى خاضت سلسلة من ألعاب البوكر الباهظة والرهانات عبر أنحاء العالم خلال عقد كامل، قبل أن يتم اعتقالها فى منتصف الليل مِن قِبَل سبعة عشر عميلًا فدراليًا مُسلحين آليًا.
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