شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتحدث عن أصعب مشاهد وكواليس "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللي كريم: "أنا حبيت كل الشخصيات اللى عملتها في مسلسل بـ 100 وش، ولكن أصعب شخصية كانت الست الكبيرة في السن عشان كان ماسك كامل غير لما يتركب مناخير بس، فكان صعب من ناحية المكياج بس كاملة أبو ذكرى شافتنى ست كبيرة كيوت أوى، أنا الشخصية اللى حبتها أوى كانت الست الخليجية".

وأضافت نيللى كريم، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: "الدعم والمساعدة كان مسيطر على فريق عمل مسلسل بـ 100 وش وأنا مثلا اكتسبت ده من المسرح من خلال شغلى فى رقص الباليه في الأوبرا، لأننا كنا بنكون فريق واحد وقلبنا على بعض، غير إنى بحبهم كلهم وقلبى عليهم ولو حد عاوز حاجة بكون جنبه، لأن أنا علاقتى بكاملة أبو ذكرى وجمال العدل قوية أوى لأننا اشتغلنا كتير سوا".

وتابعت: "الحمد لله إن كل حاجة عدت تمام لأن كمان كنا بنصور وقت كورونا ونازلين من البيت وراجعين تانى ومش عارفين هيحصلنا إيه، خاصة أن في مشاهد كان لازم نبقى جنب بعض ولو واحد جاله كورونا يبقى خلاص الدنيا باظت بس الحمد لله كل حاجة عدت بسلام".

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش"، حول نجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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