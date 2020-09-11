شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتحدث عن شخصيتها فى "أمل حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على فضائية دى إم سى، مشيرة إلى أنها لاقت ردود فعل قوية من جانب النقاد والصحفيين على الشخصية التي قدمتها ضمن الأحداث.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنه عند عرض أول حلقة من العمل كانت تصور مسلسل "القاهرة كابول" وتفاجأت بردود فعل قوية من جانب كل الناس، مضيفة أن أول من تحدث معها زوجها وبارك لها عليه، وقال لها: "عيطت في المشهد الأخير".

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وقالت حنان مطاوع إنها مبسوطة بالعمل مع المخرج أحمد حسن وباقى فريق العمل، وأشارت إلى أنها أي شخصية تقوم بتقديمها لا بد من تصديقها وتقديمها بشكل مختلف، وهذا ما تعودت عليه في كل أعمالها الفنية.

وأكدت أن شخصية أمل التي قدمتها في المسلسل موجودة في معظم البيوت المصرية وقابلت شكلها في الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعلمت النحت على النحاس والفضة من خلال 2 صنايعية وفرتهما شركة الإنتاج.

وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.