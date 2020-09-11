شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى تكشف سبب ابتعادها وتفاصيل حالتها الصحية.. وهذه رسالتها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة السورية الكبيرة، ميادة الحناوي، إن صحتها ممتازة جدا، مضيفة: "قبل كورونا كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من أجمل الحفلات، وكان عندي حفل تاني في لبنان، وبعدين في تونس كنت شوية مريت فيها بظرف صعبة الحقيقة".

وأضافت، في رسالة صوتية لبرنامج "المساء مع قصواء"، المعروض على قناة TEN: "الناس افتكروني إني أنا فيا شيء أو اختل توازني، والحقيقة إني قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوز على ديل الفستان فسقطت، فكر الناس أني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء قمت وكفيت الحفل".

ونفت الشائعات التي تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة "الناس طلعت إشاعات إني تعبانة وفي المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى انا الحمد لله ما صارلي شيء"، مؤكدة أن سبب بعدها عن الساحة الغنائية يرجع إلى انتشار فيروس كورونا "بتعرفي الكورونا، هلأ ما في طيران ولا حفلات غير الحفلات الخاصة".

وجهت الفنانة ميادة الحناوي، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقالت "أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".

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وتابعت: "قلتها من قبل 15 سنة في ايد خفية، نحن نمر بمرحلة مش حلوة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم".

وعن مهاجمة هاني للأغاني والفن الهابط، قالت "لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لأن فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل"، مشيرة إلى أنه على مدار 35 سنة وضعت بصمة، صحيح اتجهت للتغيير لكن لم تتخل عن الأغاني الطربية

وطلبت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي أن يفي بوعده للجمهور، ويطرح الأغاني المؤجل طرحها منذ سنوات، مردفة: "قلت لمحسن جابر يا ريت تنزل الأغاني، قالي والله بنزلهم يا ميادة، مش أنا اللي وعدت الناس هو اللي وعد الناس أربع مرات أو خمس مرات، وقالت ميادة: تاريخي، اتاري كله كلام في كلام، هو اللي قال للناس، اللوم مش عليا اللوم عليه، طالما وعد الناس المفروض يوفي، القصة صار لها اربع او خمس سنين".

وعن جديدها، أوضحت "فيه جديد لكن الكاسيت ما بيجيب همه نهائيًا، الأغاني بتنزل على الموبايل على فيسبوك ما عاد فيه شركات إنتاج".

وعبرت الفنانة ميادة الحناوي، عن اشتياقها الكبير لمصر وشعبها، وقالت: "أنا مشتاقة كتير للشعب المصري وبحييه من كل قلبي، اشتقت لهم كتير وحشوني كتير، اتمنى لمصر الحبيبة الازدهار والاطمئنان والسكينة، وللشعب الرائع الذواق اللي انا بحبه حب لا يوصف، مصر بالنسبالي بلدي الثاني"، واختتمت بالدعاء لمصر وأهلها "الله يحمي مصر واهل مصر ورئيسها".