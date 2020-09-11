شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تجلس فوق "كرسى ضخم" استعدادا لألبومها الخليجى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة السورية أصالة نصري متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها وهي تجلس على كرسي ضخم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، استعدادا لطرح البومها الخليجي الجديد الذي انتهت من تسجيله.

وظهرت نصري وهي تجلس فوق كرسي ضخم وترتدي فستانا من تصميم نيكولاس جبران، وبعدسة المصور إيلي رزق الله، وسرعان ما حصدت عدد كبير من الاعجابات والتعليقات على صورتها.

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وكانت أصالة فسرت سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأضافت: "ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".

وتابعت قائلة: "أنا مابعرف أكون غير هيك.. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا".

واستطردت قائلة:والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ..قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ..وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".