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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تجلس فوق "كرسى ضخم" استعدادا لألبومها الخليجى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة السورية أصالة نصري متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها وهي تجلس على كرسي ضخم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، استعدادا لطرح البومها الخليجي الجديد الذي انتهت من تسجيله.
وظهرت نصري وهي تجلس فوق كرسي ضخم وترتدي فستانا من تصميم نيكولاس جبران، وبعدسة المصور إيلي رزق الله، وسرعان ما حصدت عدد كبير من الاعجابات والتعليقات على صورتها.
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وكانت أصالة فسرت سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
وأضافت: "ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".
وتابعت قائلة: "أنا مابعرف أكون غير هيك.. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا".
واستطردت قائلة:والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ..قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ..وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".
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