شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يتحدث عن كواليس مشاركته فى "الاختيار" ومشهد حفل الزفاف فى "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم آسر ياسين: "أنا حبيت دورى فى مسلسل الاختيار الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وبحترم تجربتى دى وشايف أن المفروض يكون فى أعمال كثيرة مثلها، وحقيقى لما اتعاملنا مع الناس المختصة من فى كل التفاصيل كانوا فاهمين عاوزين يعملوا إيه وفاهمين إزاى نترجمها بالشكل الدرامى". وأضاف ياسين، أثناء استضافته مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: "قدرنا نعرف منهم الهزار بيكون بينهم إزاى فى الجيش لأننا كنا عاوزين حتى نوصل للناس الهزار الميرى عامل إزاى، وأنا فعلا مبسوط بالتجربة دى ومبسوط بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى والنجم أمير كرارة وكل صناع العمل".

وأشار آسر ياسين إلى أن مشهد حفل الزفاف فى مسلسل "بـ 100 وش" هو أحب المشاهد لقلبه بسبب أن وقت الشغل على هذا المشهد أنجبت زوجته ابنه "زين" أثناء وجودها فى أمريكا، خاصة أنه حدث مشهد كوميدى بسبب نسيانه لمناخير تركيب مما تسبب فى فزع زوجته أثناء مكالمتها من خلال "فيديو كول"، لتتطلب منه أن يدير وجهه.

وتدور احداث مسلسل "بـ 100 وش" حول نجاح أفراد العصابة فى تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب فى سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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