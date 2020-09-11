شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم نجاتى يجسد شخصية "تحوت" فى ختام المسرح التجريبى "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض "تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د. محمد سعد، أزياء د. أحمد عبدالعزيز، وبطولة عدد من نجوم المسرح المصرى بمختلف أجياله .

وبإسدال الستار على فعاليات الدورة ينتهى ماراثون مسرحى قدم خلاله ثلاثة عشر عرضا مسرحيا على مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية، ضمن مسابقة حسن عطية للعروض المصرية الحية، فضلا عن 9 عروض فى كل من مسابقتى الحظر والعروض المصورة قدمت عبر قناة المهرجان الرسمية على يوتيوب والموقع الرسمى، و9 عروض من ذاكرة المهرجان، إضافة إلى ندوة مصرية عن الراحل حسن عطية أقيمت بحضور تلامذته ومحبيه، وندوة أخرى عالمية قدمت عبر تطبيق زووم، وهى التقنية ذاتها التى استخدمت فى ورشتين بالمهرجان، بخلاف ورشة الأداء الصوتى التى اقيمت بقاعة مركز الإبداع.

وفى إطار المهرجان صدرت نشرة يومية مطبوعة وأخرى مصورة تابعتا فعالياته، والتى تابعتها أيضا كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية والعالمية، والمواقع الإخبارية. وحظيت الدورة باهتمام إضافى كونها الفعالية الثقافية والفنية الكبرى الأولى التى أقيمت عبر تخفيف قيود الحظر الصحى.