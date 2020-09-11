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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم Wonder Woman 1984 للعرض فى احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Warner Bros تأجيل عرض فيلم الإثارة والخيال Wonder Woman 1984 من يوم 2 أكتوبر المقبل ليوم 25 ديسمبر ليواكب احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس، بعد أن تم تحديد توقيت عرضه منذ أسابيع.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "فاريتي"، قال توبي إمريش رئيس مجلس إدارة مجموعة Warner Bros: "نحن فخورون بفيلم Wonder Woman 1984 وسيمتلك الكثير من الجمهور بعد إضافة الكثير من الحبكات للجزء الجديد ونتطلع لعرضه في أعياد الكريسماس".
الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.
وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.
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