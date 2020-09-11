شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تكشف عن آخر وصية للفنانة الراحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة مختارة، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، آخر اللحظات قبل وفاة والدتها فى شهر يوليو الماضي، ووصيتها التى أوصت بها قبل وفاتها.
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وقصّت أميرة مختار وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار النجوم" للإعلامية إنجى على، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M"، قائلة إن أكثر جملة كانت تقولها والدتها: "خلوا بالكم من نفسكم".
وأضافت: "أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى لم تعتاد الاتصال بزوجى عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد (يا رب أميرة)".
وواصلت: "سألنى طبيب المعالج عن سر هذه العلاقة بينى وبينها لأنها طوال الوقت تتحدث عنى وتفكر في". وأكملت أميرة مختار أن الراحلة فى آخر أيامها كانت تقول فقط "يا رب أميرة، راضية والحمد لله"، مُبينة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكى لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها.
ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.
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