"مشتاقة لكم".. رسالة خاصة من ميادة الحناوي للشعب المصري والرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): عبرت الفنانة ميادة الحناوي، عن اشتياقها الكبير لمصر وشعبها. وقالت في رسالة صوتية خصت بها برنامج "المساء مع قصواء" المعروض على قناة ten: "أنا مشتاقة كتير للشعب المصري وبحييه من كل قلبي، اشتقت لهم كتير وحشوني كتير، اتمنى لمصر الحبيبة الازدهار والاطمئنان والسكينة، وللشعب الرائع الذواق اللي انا بحبه حب لا يوصف، مصر بالنسبالي بلدي الثاني". واختتمت بالدعاء لمصر وأهلها "الله يحمي مصر واهل مصر ورئيسها". ​

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