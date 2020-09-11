فيديو| بكاء ابنة رجاء الجداوي وهي تكشف عن وصية والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن وصية والدتها.
وقالت أميرة، خلال لقائها في برنامج "اسرار النجوم"، التي تقدمه الإعلامية إنجي علي، إن أكثر جملة كانت تقولها والدتها: "خلوا بالكم من نفسكم".
وأضافت أميرة :"أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى ما كنتش بتتصل بزوجي محمد ، لكن خلال فترة مرضها كانت بتكلمه يوميًا الساعة 7 صباحًا عشان توصيه عليا وعلى روضة، وكانت فى آخر أيامها تردد "يا رب أميرة".
وتابعت أميرة في بكاء :"الدكتور قالي أنتي عاملة لأمك إيه".
وأكملت أميرة :"أنا كنت صديقة بابا وبحكيله على كل اسراري، لكن ماما كنت بقف قدامها زي الألف".
وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".
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