صورة| لأول مرة.. رامز أمير يتحدث عن حبيبته "هخبيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان رامز أمير لأول مرة عن حبيبته، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق رامز على الصورة :" أسف اني هستخدم الأكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دي حاجة هتفرح أهم حد في حياتي".

أضاف رامز :"بصي بقه، انتي أجمل و أطيب و أحن واحدة عيني شافتها، انتي دعوة دعيتها لربنا و اتقبلها مني وبعتك ليا، أنا بقولك قدام الدنيا كلها إني بحبك، كل الناس بيخبوا وش ولادهم في الصور بس أنا هخبيكي إنتي عشان إنتي مش بس حبيبتي، إنتي بنتي وأجمل نعمة ربنا بعتهالي، ربنا يخليكي ليا يا بأَليلو".

وجسد أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.