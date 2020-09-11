صور| هبة مجدي تخضع لجلسة تصوير جديدة وإنجي علاء تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هبة مجدي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت "هبة" في الصورة بإطلالة جذابة، وعلقت السيناريست إنجي علاء على الصورة :"قمر". وعرض للفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل

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