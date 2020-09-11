صورة| دنيا سمير غانم وكريم محمود عبد العزيز على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة تجمعه بأصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر فى الصورة الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد، وعدد من أصدقائهم، خلال الاستمتاع بعطلتهم الصيفية. وعلق كريم على الصورة :"صيف 2020". Advertisements واكتفى المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز بتعليقه على الصورة بوضع قلوب. ويشارك كريم محمود عبد العزيز في فيلم" موسى"، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية. الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي

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