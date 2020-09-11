رانيا محمود ياسين :"اللي بيسأل ساعة المصلحة ملوش عندي 30 لازمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين عن علاقتها بالأشخاص المقربين لها في الفترة الأخيرة.

وكتبت رانيا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" مابقتش بزعل ولا بفرح عادي لا انبهر بأي شئ فقط اقول اللهم لك الحمد ولا بزعل من حد؛ إلي عايز يسأل عليه أهلا بيه ولا حتي مش بيسأل بقيت أعذره".

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وأضافت رانيا :" ماهي الحياة بقت صعبة إلا إلي بيسأل بس ساعه المصلحة ده بقي ملوش عندي ٣٠ لازمه، بس منكرش إني لسه ممكن يصعب عليه من القريبين أوي لما يغيبوا عني في وقت الشدة لكن برضه هعذرهم بحاول أكبر دماغي".

وكانت أخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، من إخراج رامي عادل إمام.