تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير وزوجته يتعرضان للسخرية بسبب هذا الأمر

أثارت تهنئة الفنان المصري أحمد فهمي لزوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة مرور عام على زواجهما، موجة من السخرية بين جمهوره عبر السوشيال ميديا بعدما أشاد بها في ترويضه خلال هذا العام لتنهال عليه الانتقادات من قبل متابعيه .

ونشر أحمد فهمي صورة رومانسية مع هنا الزاهد عبر صفحته الرسمية بإنستغرام، وعلق عليها قائلا :"كل سنة وانت طيبة يا احلى حاجة فى حياتى .. و برافو انك عارفة تروضينى.. اول عيد جواز ".

وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، فعلق متابعون :"عارفة تروضك ازاي يعني بتوديك الحضانة الصبح كل يوم.. هو انت كلب إيه تروضك دي.. والله لها الجنة انها روضتك.. يابني بلاش الكلام ده بعد كده تركب وتسوق.. أحمد فهمي طول عمره مابيعرفش يتكلم ولا يعبر بيورط نفسه".



