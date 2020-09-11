فن ومشاهير

جميلة عوض بإطلالة جريئة على شاطيء البحر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وظهرت "جميلة" في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ترتدي مايوة أسود اللون، و إعتمدت على إنسياب شعرها على كتفها،

و إكتفت بمكياج بسيط ليتناسب مع أجواء البحر.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة جميلة عوض، فيلم "بنات ثانوي"،  من بطولة مجموعة من الوجوة الجديدة الشابة، وهم:"

Advertisements
مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي "، من إخراج: محمود كامل، وتأليف: أيمن سلامة.

 

وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميلة عوض بإطلالة جريئة على شاطيء البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا