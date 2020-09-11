جميلة عوض بإطلالة جريئة على شاطيء البحر

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "جميلة" في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ترتدي مايوة أسود اللون، و إعتمدت على إنسياب شعرها على كتفها،

و إكتفت بمكياج بسيط ليتناسب مع أجواء البحر.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة جميلة عوض، فيلم "بنات ثانوي"، من بطولة مجموعة من الوجوة الجديدة الشابة، وهم:"

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مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي "، من إخراج: محمود كامل، وتأليف: أيمن سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.