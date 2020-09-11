تعرف على جوائز ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بدء منذ قليل توزيع جوائز مسابقة الحظر، ضمن حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال ٢٧، المقام على خشبة المسرح القومي بحضور الدكتوة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.
- Luocha Land الصيني جائزة أفضل عرض ثاني عن مسابقة العروض المصورة.
وفاز عرض طرق ٢٠٢٠ وتتسلم الجائزة ميسون محفوظ بأفضل عرض عن مسابقة الحظر، وحصد عرض جنوب افريقيا جائزة أفضل عرض المسابقة، بينما حصد عرض
مركز ثاني، كما حصد عرض الوردة والتاج على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز اول.
فيما شهدت مسابقة الدكتور حسن عطية حصد عرض العمل على شهادة تمييز، فيما فاز عرض ريا وسكينة على شهادة تمييز في تصويب الأداء الحركي، وحصد عرض مفتاح شهراً على جائزة أفضل عرض مسرحي
وكان شهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".
يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.
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