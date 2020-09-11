فن ومشاهير

علاء عبد العزيز: مسابقات الاون لاين شهدت اقبال جماهيري ضخم

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قال الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

التجريبي، أن أعداد المشاهدين على المسابقات الاون لاين شهد إقبال كبيرا، لافتا إلى أن هذا يدل على نجاح هذه الدورة.

 

ووجه" عبد العزيز" خلال حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

التجريبي في دورته ال ٢٧ ، المقام على خشبة المسرح القومي، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دعمها لهذه الدورة.


وكان شهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا

من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، ومن المقرر أن يليه توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".


يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.
 

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