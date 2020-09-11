صور.. أمينة خليل والرداد وسط جمهور توأم روحي

حرصا الفنان حسن الرداد و أمينة خليل على مشاركة جمهورهما عرض أحدث أفلامها "توأم روحي"، في إحدى المولات الشهيرة .
وتوجه "الرداد" برفقة "أمينة" والمخرج عثمان أبو لبن، المنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلموسط الجمهور في السينمات.
كما حرص "الرداد" على معرفة أراء الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعملويغادر سريعًا.
وتعد هذه الزيارة الثالثة لفريق العمل بالمحافظات، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.
وحقق فيلم "توأم روحي" ما يقرب من 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.
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