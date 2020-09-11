بدء عرض تحوت بختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي

انطلق منذ قليل العرض المسرحي القصير "تحوت"، ضمن حفل ختام الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي ، المقام على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



من المقرر أن يشهد الحفل

عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".



يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، إخراج سامح بسيوني، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.



ومن المقرر أن يليه توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".

