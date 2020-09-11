انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي

انطلق منذ قليل حفل ختام الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، المقام على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.
ومن المقرر أن يشهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرحالحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".
يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.
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