وصول وزيرة الثقافة حفل ختام مهرجان المسرح التجريبي

وصلت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى المسرح القومي، وذلك بحضور حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي من المقرر انطلاقه بعد قليل.

ويشار إلى أن يشهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح

الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".



يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.

