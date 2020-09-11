شاهد .. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "ياسمين" في الصورة إطلالة كلاسيكية وسط الأزهار ترتدي قميص بينك، و جيب أبيض، وإعتمدت على مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.
وكانت الفنانة "صبري" قد أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد تسريب أوراق سيارتها رولز
يُشار إلى أن ثمن السيارة المدوَّن في أوراق التخليص الجمركي بلغ 6 ملايين و113 ألفاً و545 جنيهاً مصرياً، وأضيفت إليه رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 ملايينو717 ألفاً و137 جنيهاً مصرياً لتصل التكلفة إلى 9.8 مليون جنيه.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية"، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة:" أحمد مجدي، إدوارد، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، من إخراج: مرقص عادل، تأليف: مصطفى جمال هاشم، وتدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.
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