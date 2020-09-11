نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "هالة" في الفيديو من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين، معلقة:" لقيت الطبطبه ..مبروك لحبيبي واخويا وابني وصاحبي امير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب ، مبروك لاجمل عروسه اطيب قلب ".
وكان قد إحتفل أمير شاهين، مساء امس، بخطوبته على المونتيرة منة جاب الله، وسط مجموعة من الفنانين والأصدقاء المقربين.
وحضر حفل الخطوبة هالة صدقي، وهنا شيحة، وبوسي شلبي، كما حضرت أيضا أميرة شاهين الحفل وعلى رأسهم شقيقته الكبرى الفنانة إلهام شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. هالة صدقي ترقص على أنغام "لقيت الطبطبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.