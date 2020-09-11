فيديو .. هالة صدقي ترقص على أنغام "لقيت الطبطبة"

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "هالة" في الفيديو من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين، معلقة:" لقيت الطبطبه ..

مبروك لحبيبي واخويا وابني وصاحبي امير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب ، مبروك لاجمل عروسه اطيب قلب ".

وكان قد إحتفل أمير شاهين، مساء امس، بخطوبته على المونتيرة منة جاب الله، وسط مجموعة من الفنانين والأصدقاء المقربين.

وحضر حفل الخطوبة هالة صدقي، وهنا شيحة، وبوسي شلبي، كما حضرت أيضا أميرة شاهين الحفل وعلى رأسهم شقيقته الكبرى الفنانة إلهام شاهين.