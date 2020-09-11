تراند اليوم : أسرار النجوم يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لرجاء الجداوي في مستشفي العزل

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها الراحلة.

حلت أميرة ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، وتذكرت فترة عزل والدتها في مستشفى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

في البداية قالت أميرة إنها كانت خائفة كثيرا على والدتها من انتشار فيروس كورونا، خاصة لعملها في مسلسل “لعبة النسيان” حتى أنها جاءت لها نوبات هلع وخوف وكانت والدتها تطمئنها وتؤكد لها أنها تتخذ كافة التدابير الاحترازية.

أوضحت أنها لا تعرف كيف أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس، مؤكدة أنه قدرها ونصيبها وهي راضية بذلك.

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وعن فترة العزل قالت إنها كانت تتواصل مع والدتها بالساعات، وكانت في آخر أيامها نائمة مثل الأطفال وهي موضوعه على أجهزة التنفس، موضحة أنها في مرة فكرت أن تذهب لزيارتها لكن كانت الزيارة في مستشفيات العزل ممنوعة.

أوضحت أن والدتها لم تكن تعاني من آلام شديدة، ما كان يرهقها بعدما أصبح نفسها قصير وتشعر دائما بـ”النهجان” وكانت تحاول جاهدة حتى تتحدث معهم.

ووجهت أميرة الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض على رعايتهم لوالدتها طوال فترة مرضها مؤكدة أنها لن تنسى طوال حياتها ما فعلوه.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.