تراند اليوم : جمهور السوشيال ميديا يسخر من تغير ملامح تامر حسني – إتفرج

حالة من الجدل واتهامات جديدة تنهال على الفنان تامر حسني بعد طرحه صورة من أحدث كليباته “اختراع”، بسبب تغير ملامح وجهه.

ظهر حسني في الصورة بشكل أنحف، وكذلك وجهه ظهر منحوتا أكثر من ذي قبل خاصة منطقة الفك.

يذكر أن الجدل حول خضوع تامر حسني لعمليات تجميل في وجهه بدأت في عام 2018 بعد ظهوره في برنامج The Voice Kids، وأكد البعض أنه خضع لحقن “تكساس” التي تجعل الفك أكثر عرضاً، كما إنه حصل على “غمازة” الذقن.

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على صعيد آخر، ضم الفنان تامر حسني أغنية جديدة لألبومه المقبل، المتوقع طرحه قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الشاعر الغنائي محمد عاطف لـFilFan.com، أن الفنان تامر حسني اختار أغنية من كلماته لألبومه المقبل ستحمل اسم “فجأة”.

وأوضح محمد عاطف أن الأغنية الجديدة من ألحان الفنان تامر علي ومن توزيع الموزع الموسيقي يحيى يوسف.

وتعتبر أغنية “فجأة”، رابع تعاون يجمع محمد عاطف مع تامر حسني، بعد أن قدم له أغنية “دايب” في ألبوم “قرب كمان”، و”وبعدين” من فيلم ” الحرب العالمية الثاثلة”، وأغنية “180 درجة”.

من ناحية أخرى، طرح الفنان تامر حسني كليب جديد بعنوان “اختراع” بمشاركة الفنان محمود العسيلي، اليوم الجمعة.

الكليب من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

كما ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب الفنان تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقي.