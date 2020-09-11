تراند اليوم : روحت معيطة .. مي سليم تحكي أكثر موقف محرج تعرضت له – إتفرج

استعادت الفنانة مي سليم بعض الذكريات والمواقف الصعبة التي مرت بها وأثرت فيها كثيرا.





حكت مي خلال لقاء في برنامج “وشوشة” الذي يعرض عبر قناة “النهار” أنها تعرضت لموقف محرج بسبب فنانة كبيرة.

قالت إنها كانت ذاهبة إلى موقع التصوير وهناك رأت فنانة كبيرة، فذهب لتسلم عليها لكن الفنانة رفضت، ثم أخبرتها وسط كلامها أنها لا تحبها وتحب شقيقتها أكثر.

تابعت مي حكايتها، موضحة أنها شعرت بالحزن والإحراج ولم تفعل أي شيء خاصة أنها فنانة كبيرة في السن ولم تستطع الرد عليها، لكنها صدمت من هذا الموقف وعندما انهت التصوير وعادت لمنزلها بكت، خاصة أنها كانت سعيدة لأنها ستعمل مع هذه الفنانة ولم تفهم لماذا فعلت هذا بها.

على صعيد آخر، تنشغل مي سليم حاليا بتصوير دورها في مسلسل “خيط حرير” لمي عز الدين وسوسن بدر ومجموعة من النجوم. من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر. تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.