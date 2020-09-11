تراند اليوم : وصلة رقص لأمير شاهين وخطيبته علي أنغام ” لاقيت الطبطبة ” – فيديو

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مساء أمس، بخطوبة شقيقها الفنان أمير شاهين على المونتيرة منة جاب الله.





أقيم الحفل في الساحل الشمالي وحضره مجموعة من النجوم منهم هالة صدقي وسلوى خطاب وهنا شيحة والإعلامية بوسي شلبي.

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه ترقص برفقة إلهام شاهين وأمير وخطيبته على أغنية “لقيت الطبطبة”.

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وكتبت لتبارك لأمير ووصفته بابنها وشقيقها وصديقها: “لقيت الطبطبة… مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسه أطيب قلب”.

يشار إلى أن آخر أعمال أمير شاهين كانت من خلال مسلسل “فوق السحاب” رمضان 2018.

مسلسل “فوق السحاب” بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وشادي ألفوس وتوني ماهر، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة “سنرجي” لمالكها تامر مرسي.