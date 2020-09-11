تراند اليوم : درة تستقبل الشتاء بإطلالة ناعمة – إتفرج

مازالت الممثلة درة تستمتع بنشر جلسات تصويرها التي خضعت لها في صيف 2020.

وظهرت درة في الحملة الترويجية لمجموعة خريف وشتاء 2020 للعلامة التجارية Elisabetta Franchi وهي تقف على سفينة وترتدي Sweatshirt أزرق اللون، وHot Short.

جلسة التصوير بعدسة المصور محمود عبد السلام وتنسيق الأزياء ليمنى مصطفى والمكياج لمنى جمال.

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ومن ناحية أخرى، درة خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل “الحرملك 2” المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة ‏التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.