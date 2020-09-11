تراند اليوم : دلوعة السينما ” لبلبة ” بتودع الصيف بجلسة تصوير علي البحر – إتفرج

خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، وظهرت الفنانة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت أزرق يتماشي مع أجواء الصيف والساحل من تصوير محمود رؤوف.

لبلبة دائما تهتم بمظهرها وأناقتها، فظهرت إطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها وأناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الازرق ليظهر قوامها الممشوق.

‎‎

Advertisements

‎‎

‎‎

استجابت لبلبة لدعوة المصور رؤوف و التصوير أمام منزلها بالساحل الشمالي و هي نادرا ما تقبل ما تقبل ان يقوم احد بتصويرها.