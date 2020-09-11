تراند اليوم : أحلي زغروطة .. هالة صدقي بتحيي أمير شاهين في خطوبته – فيديو

احتفل الفنان أمير شاهين، أمس بخطبته على المونتيرة منة جاب الله.





أقيم الحفل في الساحل الشمالي وحضره مجموعة من النجوم منهم هالة صدقي وسلوى خطاب وهنا شيحة والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب حضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين.

نشرت بوسي شلبي صور وفيديو من الحفل، وظهرت الفنانة هالة صدقي في فيديو وقد أطلقت “زغروطة” طويلة ليشكرها أمير قائلا: “يا رافعة راسي”.

يشار إلى أن آخر أعمال أمير شاهين كانت من خلال مسلسل “فوق السحاب” رمضان 2018.

مسلسل “فوق السحاب” بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وشادي ألفوس وتوني ماهر، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة “سنرجي” لمالكها تامر مرسي.